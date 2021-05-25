Латвия и Белоруссия объявили о взаимной высылке дипломатов
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил агентству «Белта», что в латвийском посольстве в Минске останется только один административно-технический сотрудник для ухода за зданием. Остальным работникам предложено покинуть Беларусь в течение двух суток
Белоруссия объявила о высылке всех сотрудников посольства Латвии в республике. Послу дали 24 часа на отъезд, а остальным дипломатам – 48 часов.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил агентству «Белта», что в латвийском посольстве в Минске останется только один административно-технический сотрудник для ухода за зданием. Остальным работникам предложено покинуть Беларусь в течение двух суток.
Латвия в ответ сообщила о высылке из страны всех белорусских дипломатов, сообщает агентство Reuters.
Взаимная высылка дипломатических работников состоялась на фоне скандала, вызванного принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские власти обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. После посадки самолета в Минске из-за ложного сообщения о минировании журналист был задержан.
Страны Евросоюза обвинили белорусские власти в захвате самолета и нарушении правил безопасности гражданских перевозок.
Великобритания и Украина приостановили авиасообщение с Белоруссией в знак протеста против действий режима Александра Лукашенко.