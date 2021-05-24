Евросоюз пригрозил Белоруссии прекращением авиасообщения из-за посадки самолета с опальным журналистом на борту
Власти Франции рассматривают вопрос о введении запрета на осуществление полетов белорусского национального перевозчика «Белавиа» в аэропорты стран Евросоюза, а также приостановке наземного транспортного сообщения с Белоруссией
Власти Франции рассматривают вопрос о введении запрета на осуществление полетов белорусского национального перевозчика «Белавиа» в аэропорты стран Евросоюза, а также приостановке наземного транспортного сообщения с Белоруссией. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Одновременно с этим одна из фракций Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией в связи с принудительной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска ради снятия с рейса и задержания основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
В Европарламенте назвали инцидент с самолетом Ryanair «актом государственного терроризма», сообщает РИА Новости.
Ранее от полетов над территорией Белоруссии уже отказалась латвийская авиакомпания airBaltic.
Напомним, что самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за угрозы взрыва. Перед этим белорусские диспетчер всобщили, что самолет якобы заминирован. Для сопровождения пассажирского лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.
После посадки в Минске силовики задержали Романа Протасевича и его девушку (гражданку России), которые летели этим рейсом. Позже в Ryanair сообщили, что на борту самолет также могли находиться сотрудники КГБ Белоруссии, которые не стали продолжать полет в Вильнюс.