Белорусским журналистам запретили освещать протестные митинги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в действующие законы о СМИ и митингах. Эти поправки фактически запрещают журналистам работать на протестных акциях
Фото: ВВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в действующие законы о СМИ и митингах. Эти поправки фактически запрещают журналистам работать на протестных акциях.
В Белоруссии вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Запрет распространяется на сотрудников средств массовой информации, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Данные поправки также запрещают сбор и использование денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста. Кроме того, белорусским СМИ запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, «проведенных без получения необходимой аккредитации».