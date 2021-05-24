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24 мая 2021, 12:56

Белорусским журналистам запретили освещать протестные митинги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в действующие законы о СМИ и митингах. Эти поправки фактически запрещают журналистам работать на протестных акциях

Белорусским журналистам запретили освещать протестные митинги
Фото: ВВС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который вносит изменения в действующие законы о СМИ и митингах. Эти поправки фактически запрещают журналистам работать на протестных акциях.

В Белоруссии вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Запрет распространяется на сотрудников средств массовой информации, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Данные поправки также запрещают сбор и использование денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста. Кроме того, белорусским СМИ запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, «проведенных без получения необходимой аккредитации».

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