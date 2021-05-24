Глава авиакомпании Ryanair сообщил о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске самолета
Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту самолета из Афин в Вильнюс, который был экстренно посажен в Минске, можно находиться сотрудники КГБ Белоруссии
Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту самолета из Афин в Вильнюс, который был экстренно посажен в Минске, можно находиться сотрудники КГБ Белоруссии.
Майкл О’Лири сообщил, что сотрудники спецслужб во время полета следили за основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем и сошли в аэропорту Минска после экстренной посадки из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Полет в Вильнюс вместе с остальными пассажирами эти люди продолжать не стали.
Инцидент с посадкой пассажирского лайнера в сопровождении истребителя ВВС Белоруссии глава Ryanair назвал «актом спонсируемого государством пиратства».
В свою очередь член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что после задержания Романа Протасевича в Вильнюс из Минска не вылетели как минимум шесть человек. Это задержанные Протасевич и его девушка (гражданка России), а также еще четыре человека.
Сам журналист еще перед вылетом из Афин написал своему приятелю, что за ним в аэропорту ведется слежка.
Напомним, что Романа Протасевича на родине обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.