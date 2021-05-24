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24 мая 2021, 10:48

Авиакомпания airBaltic прекратила полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила об отказе летать над территорией Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета лоукостера Ryanair, на борту которого находился бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич

Авиакомпания airBaltic прекратила полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair
Фото: veterdoit.com

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила об отказе летать над территорией Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета лоукостера Ryanair, на борту которого находился бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Глава Минтранса Латвии Талис Линкайтс сообщил агентству Delfi, что из-за проблем с безопасностью судов в воздушном пространстве Белоруссии airBaltic приняла решение отказаться от полетов над территорией этой республики.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Белорусские диспетчеры сообщили пилотам о якобы минировании самолета. Кроме того, для сопровождения пассажирского лайнера был отправлен истребитель ВВС Белоруссии. После посадки самолета белорусские силовики задержали Романа Протасевича, которого на родине обвиняют в организации массовых беспорядков, и его девушку. Остальные пассажиры продолжили полет.

Евросоюз потребовал проведения международного расследования экстренной посадки борта Ryanair в Минске. В организации считают, что власти Белоруссии нарушили правила международной авиации и поставили под угрозу безопасность пассажиров.

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