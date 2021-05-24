Евросоюз может ввести новые санкции против «режима Лукашенко» из-за ареста главреда NEXTA
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии из-за инцидента с посадкой пассажирского самолета в Минске, на борту которого находился бывший главред опального издания NEXTA
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии из-за инцидента с посадкой пассажирского самолета в Минске, на борту которого находился бывший главред опального издания NEXTA Роман Протасевич.
Напомним, журналист, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков, летел из Афин в Вильнюс рейсом лоукостера Ryanair. Самолет из-за сообщения о минировании совершил посадку в аэропорту Минска, после чего Протасевич был задержан.
По данным телеграм-каналов, для сопровождения пассажирского лайнера в воздух был поднят истребитель ВВС Белоруссии.
Премьер-министр Польши заявил, что «угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным».
В свою очередь в авиакомпании Ryanair сообщили «Новой газете», что об угрозе взрыва на рейсе Афины - Вильнюс сообщили белорусские диспетчеры. После этого наземные службы направили лайнер в Минск.
сообщили диспетчеры из Белоруссии. После этого они перенаправили самолет в аэропорт Минска.
В Минске пассажиров вывели из самолета в здание аэропорта, после чего был задержан Роман Протасевич. Спустя два часа лайнеру разрешили продолжить полет в Вильнюс.
В Евросоюзе действия белорусских властей с целью задержания бывшего главреда оппозиционного издания Романа Протасевича расценили как угрозу международной гражданской авиации.