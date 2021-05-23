Власти Белоруссии посадили в Минске самолет Ryanair ради задержания главреда NEXTA
Правоохранительные органы Белоруссии задержали бывшего главного редактора опального телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. Журналист был задержан в аэропорту Минска
Правоохранительные органы Белоруссии задержали бывшего главного редактора опального телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. Журналист был задержан в аэропорту Минска.
Роман Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, однако лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. Примечательно, что перед вылетом из Афин Протасевич сообщил в переписке своему другу, что за ним ведется слежка.
Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает, что для сопровождения пассажирского борта в небо подняли истребитель ВВС Белоруссии. Телеграм-канале NEXTA пишет, что приказ поднять в воздух истребитель якобы отдал лично президент республики Александр Лукашенко.
Напомним, что белорусские власти обвиняет основателей телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича и Степана Путило в организации массовых беспорядков.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская из-за инцидента с посадкой самолета в Минске потребовала исключить республику из Международной организации гражданской авиации ICAO.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал белорусские власти срочно освободить Романа Протасевича, а НАТО и Еврособз - отреагировать на посадку самолета и задержание журналиста. Г-н Науседа заявил, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, был принужден к экстренной посадке в Минске «подчиненными белорусскому режиму службами».
МИД Австрии в свою очередь призвал провести независимое международное расследование после инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Белоруссии. Власти страны потребовали, чтобы все пассажиры рейса Афины - Вильнюс смогли продолжить путешествие.
МИД Германии также потребовал расследовать инцидент с незапланированной остановкой рейса Ryanair, которым летел Роман Протасевич.