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21 мая 2021, 13:53

Власти Белоруссии хотят приравнять флаг протестного движения к нацистской символике

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии намерено добиваться признания протестного бело-красно-белого флага нацистским

Власти Белоруссии хотят приравнять флаг протестного движения к нацистской символике
Фото: rtvi.com

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии намерено добиваться признания протестного бело-красно-белого флага нацистским. Силовики считают, что символ протестного движения должен быть запрещен на территории республики.

Замначальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич заявил изданию «Советская Белоруссия», что запретить протестный флаг якобы просят сами граждане страны. В ближайшее время ведомство выступит с инициативой включить в список нацистской символики бело-красно-белый флаг, который в годы военной оккупации он «использовался всеми коллаборационистскими организациями на территории Белорусской советской республики».

Некоторые историки утверждают, что такую расцветку также можно обнаружить на стягах, под которыми сражались отряды белорусского происхождения во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. После Февральской революции под бело-красно-белым флагом проходили первые легальные съезды национальных организаций.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белоруссии после распада СССР и до 1995 года. Затем по итогам референдума его заменили на флаг Белорусской ССР, но без серпа и молота.

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