В Белоруссии силовики задержали 13 сотрудников издания Tut.by
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов вечером 18 мая задержали 13 сотрудников популярного издания Tut.by, которое власти лишили статуса СМИ в конце прошлого года
В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов вечером 18 мая задержали 13 сотрудников популярного издания Tut.by, которое власти лишили статуса СМИ в конце прошлого года.
В редакции сообщили о задержании гендиректора Людмилы Чекиной, главбуха Анжелы Ассад, заместителя бухгалтера Марии Новик, замдиректора Ирины Рыбалко, директора по персоналу Надежды Адамович, заместителя главреда Максима Гайко, журналистки Елены Толкачевой, программиста Виталия Калиновского, бизнес-аналитика Вадима Трусова, начальника отдела маркетинга Анны Заяц, начальника отдела продаж Марины Кушнеревич, менеджера Андрея Авдеева и заместителя главреда Ольги Лойко.
Главного редактора издания Марину Золотову после обыска у нее дома увезли на допрос в департамент финансовых расследований.
В сообщении Tut.by говорится, что задержанных Максима Гайко и Виталия Калиновского отпустили после допросов домой под подписку о неразглашении. Ольгу Лойко и Елену Толкачеву задержали на 72 часа.
Перед этим власти сообщили о блокировке сайта Tut.by на территории Белоруссии. Чиновники данное решение объяснили тем, что портал якобы неоднократно нарушил закон о СМИ в части размещения запрещенной информации.
Портал Tut.by активно освещал протесты в Беларуси и сообщал о фактах преследования сторонников оппозиции. Власти обвинили издание в распространении фейковой информации и лишили его статуса СМИ.