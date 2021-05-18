Белорусские власти заблокировали сайт популярного издания Tut.by
Издание Tut.by является одним из крупнейших СМИ в республике Белоруссия. Внимание властей портал привлек к себе после начала массовых протестов в стране с требованием отставки президента Александра Лукашенко
Фото: Tut.by
Белорусские власти заблокировали сайт популярного издания Tut.by. Об этом сообщил агентству ТАСС один из учредителей издания.
Издание Tut.by является одним из крупнейших СМИ в республике Белоруссия. Внимание властей портал привлек к себе после начала массовых протестов в стране с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Журналисты издания активно освещали протесты и писали о преследовании оппозиции.
18 мая в редакции издания прошел обыск, который провели сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии. Обыски проходили и по месту жительства некоторых журналистов Tut.by.
Еще в январе 2021 года власти лишили Tut.by статуса средства массовой информации.