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17 мая 2021, 18:51

Белорусским силовикам официально разрешили открывать огонь по участникам протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законопроект, который вносит изменения в действующие законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны

Белорусским силовикам официально разрешили открывать огонь по участникам протестов
Фото: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законопроект, который вносит изменения в действующие законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны. Эти поправки расширяют полномочия Министерства внутренних дел и других силовых ведомств.

Новый закон уточняет условия и пределы применения силовиками физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в отношении граждан, а также правила проведения обысков.

Агентство «Белта» отмечает, что этот закон фактически разрешает сотрудникам милиции стрелять по участникам протестных акций. Силовики имеют право применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, но не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применения.

Сотрудники силовых ведомств имеют право запретить гражданам вести видео- и фотосъемку в определенных ситуациях.

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