Белорусским силовикам официально разрешили открывать огонь по участникам протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законопроект, который вносит изменения в действующие законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законопроект, который вносит изменения в действующие законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны. Эти поправки расширяют полномочия Министерства внутренних дел и других силовых ведомств.
Новый закон уточняет условия и пределы применения силовиками физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники в отношении граждан, а также правила проведения обысков.
Агентство «Белта» отмечает, что этот закон фактически разрешает сотрудникам милиции стрелять по участникам протестных акций. Силовики имеют право применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, но не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применения.
Сотрудники силовых ведомств имеют право запретить гражданам вести видео- и фотосъемку в определенных ситуациях.