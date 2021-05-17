Минск намерен добиваться признания геноцида белорусского народа в годы ВОВ
Генпрокурор республики Андрей Швед рассказал, что ранее власти инициировали расследование, которое показало, что официальное число жертв нацистов на территории Беларуси в настоящее время может быть существенно занижен
Власти Белоруссии намерены добиваться международного признания геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Генпрокурор республики Андрей Швед рассказал, что ранее власти инициировали расследование, которое показало, что официальное число жертв нацистов на территории Беларуси в настоящее время может быть существенно занижено.
Минск планирует предоставить в международный трибунал собранные доказательства геноцида белорусского народа, чтобы начать процедуру официального признания данного факта международным сообществом. Речь идет о массовых убийствах, казнях и этнических чистках в годы оккупации.
«Мы располагаем данными о сотнях ранее неизвестных мест массового уничтожения населения либо о малоизученных», - отметил генпрокурор, слова которого приводит ТАСС.