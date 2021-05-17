Белоруссия лишилась права на проведение этапа Кубка мира по биатлону
Белорусский этап Кубка мира по биатлону должен был пройти с 3 по 6 марта 2022 года в центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Раубичи. Теперь соревнование пройдет в финском Контиолахти
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Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Белоруссию права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году.
Пресс-служба IBU сообщила, что такое решение было принято «в связи с текущей ситуацией в Беларуси».
Белорусский этап Кубка мира по биатлону должен был пройти с 3 по 6 марта 2022 года в центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Раубичи. В соответствии с новым решеним соревнование пройдет в финском Контиолахти.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года из-за жестких разгонов протестных акций и преследования оппозиции. Перед этим ряд спонсоров ЧМ по хоккею отказались от финансирования турнира, если он состоится в Белоруссии.