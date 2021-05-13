Белоруссия в октябре начнет производить собственную вакцину против коронавируса
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал дату массового производства собственной вакцины против коронавирусной инфекции, изготовленной по российской технологии. Белорусскую вакцинную начнут производить в октябре текущего года
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал дату массового производства собственной вакцины против коронавирусной инфекции, изготовленной по российской технологии. Белорусскую вакцинную начнут производить в октябре текущего года.
В интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» министр сообщил, что сейчас в цехе по производству компонентов вакцины идет реконструкция, а в ближайшее время России передаст белорусским специалистам технологию производства препарата.
«Российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши», — пояснил Дмитрий Пиневич.
В Минздраве также сообщили, что республика не планирует для вакцинации населения от COVID-19 закупать американские препараты Pfizer и Moderna, так как «их эффективность хоть и сопоставима с российскими вакцинами», а цена при этом намного выше.