ЕС анонсировал новые санкции против Белоруссии из-за «гонений» на поляков
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что новые санкции связаны с «гонениями», которые белорусские власти начали против представителей польского сообщества
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Страны Евросоюза планируют принять новый пакет санкций против Белоруссии. Расширенный санкционный список будет обнародован через несколько недель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что новые санкции связаны с «гонениями», которые белорусские власти начали против представителей польского сообщества, сообщает ТАСС.
Какие именно санкции Евросоюз собирается принять в отношении Белоруссии, г-н Боррель не уточнил.
В свою очередь президент республики Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу «проблемами» в случае, если против Минска будут введены новые ограничения. Ответные меры могут коснуться крупных европейских проектов в Белоруссии.