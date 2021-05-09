Президент Белоруссии подписал декрет о передаче власти Совбезу в случае его убийства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче своих полномочий Совету безопасности в случае своей смерти насильственным путем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче своих полномочий Совету безопасности в случае своей смерти насильственным путем.
Документ предусматривает передачу власти в республике Совбезу в случае гибели президента в результате теракта, покушения, внешней агрессии и «иных насильственных действий». Одновременно с этим в стране должно быть введено военное или чрезвычайное положение.
Председательствовать на заседаниях Совбеза будет глава правительства, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко заявил, что декрет о передаче власти Совбезу в случае его гибели необходим, чтобы гарантировать стабилизации обстановки в стране.
«Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется», - заявил Лукашенко.