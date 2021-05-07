В Белоруссии власти ко Дню Победы реконструировали «сожжение» деревни фашистами
В Витебской области Белоруссии по случаю Дня Победы устроили «театрализованную реконструкцию» сожжения жителей деревни Шуневка. Отметим, что в годы Великой Отечественной войны эта деревня действительно была сожжена фашистами
В Витебской области Белоруссии по случаю Дня Победы устроили «театрализованную реконструкцию» сожжения жителей деревни Шуневка. Отметим, что в годы Великой Отечественной войны эта деревня действительно была сожжена фашистами.
Видео реконструкции «сожжения деревни» опубликовал пользователь Facebook Александр Цвирко. Сейчас это видео с его аккаунта уже удалено.
На видео мужчины в военной форме Третьего рейха ведут женщин и пенсионеров к мемориалу на фоне криков людей и звуков выстрелов. Солдаты имитируют немецкую и английскую речь.
Затем к жителям деревни выбегают другие участники реконструкции в красных костюмах и с красными лентами, которые имитируют огонь.
«Витебские вести» сообщают, что театрализованная историческая реконструкция приурочена ко Днб победы и называется «Помните, люди». Идея провести реконструкцию сожжения деревни принадлежит местным властям, а ее зрителями стали учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.