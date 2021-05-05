Немецкие адвокаты пожаловались в прокуратуру Германии на преступления против человечности режима Лукашенко
Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии с жалобой на преступления против человечности, совершенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии с жалобой на преступления против человечности, совершенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Заявление о преступлениях против человечности через немецких адвокатов подали 10 граждан Белоруссии. Защитники в свою очередь отметили, что белорусские силовики и президент Лукашенко не несут никакой ответственности за применение физической силы и пыток к задержанным участникам протестных акций. В этой связи адвокаты требуют от прокуратуры Германии провести независимое расследование, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на DPA.
Адвокаты в своем обращении сослались на «универсальную юрисдикцию», которая разрешает привлекать к ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других странах.
Подзащитные немецких адвокатов были задержаны на протестных акциях с требованием отставки Александра Лукашенко. Белорусы пожаловались на пытки, насилие, унижение, лишение еды и сна, что подорвало их здоровье.
Адвокаты призывают власти Германии объявить себя сторонниками защиты универсальных прав человека. Также сообщается, что к иску против режима Александра Лукашенко готовы присоединиться еще 100 белорусов, пострадавших от действий силовиков.