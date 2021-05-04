Доверенных лиц Светланы Тихановской посадили на 6 лет за подготовку захвата зданий госорганов
В Белоруссии суд вынес приговоры доверенным лицам бывшего кандидата в президенты Светланы Тиханович, которых власти обвинили в подготовке к захвату зданий государственных органов
В Белоруссии суд вынес приговоры доверенным лицам бывшего кандидата в президенты Светланы Тиханович, которых власти обвинили в подготовке к захвату зданий государственных органов.
Юрия Власова суд приговорил к 6,5 годам колонии усиленного режима, Татьяну Каневскую - к 6 годам колонии общего режима, а Дмитрий Ивашкова и Александра Шабалина - к 6 годам колонии усиленного режима, сообщает портал TUT.by.
Суд назначил доверенным лицам Светланы Тихановской наказание, которое запрашивал гособвинитель.
По версии следствия, доверенные лица оппозиционного кандидата в президенты якобы готовились к массовым беспорядкам в стране и планировали захват организаций в Гомеле. Для реализации плана оппозиционеры искали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Затем обвиняемые организовали встречу, на которой присутствовала и Светлана Тихановская. Доказательством по делу стала видеозапись на которой доверенные лица политика «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».