Жителя Минска обвинили в проведении пикета из-за красно-белой коробки из-под телевизора LG
В Минске сотрудники милиции задержали 27–летнего Андрея Пархоменко из-за того, что на его балконе стояла коробка из-под телевизора фирмы LG. Силовики приняли фирменную коробку красно-белого цвета за символ протестного движения
Фото: Facebook/symbalby
В Минске сотрудники милиции задержали 27–летнего Андрея Пархоменко из-за того, что на его балконе стояла коробка из-под телевизора фирмы LG. Силовики приняли фирменную коробку красно-белого цвета за символ протестного движения.
Правозащитный центр «Весна» сообщает, что в отношении минчанина был составлен протокол. В нем говорится, что Андрей Пархоменко «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».
Пархоменко не признал свою вину и заявил, что коробку из-под телевизора оставили прошлые жильцы квартиры. Судья отправила дело на доработку.