Жителя Витебской области приговорили к 5 годам за оскорбление Александра Лукашенко в интернете
В Белоруссии суд приговорил жителя Витебской области к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в интернете о президенте Александре Лукашенко
Фото: orazvodah.ru
В Белоруссии суд приговорил жителя Витебской области к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в интернете о президенте Александре Лукашенко.
29-летнего белоруса из-за комментариев в интернете обвинили в преступлениях против мира, безопасности и порядка управления, сообщает «Лента.ру».
По версии генпрокуратуры, с октября 2019 года по июль 2020 года обвиняемый писал комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и Александра Лукашенко. Также он неоднократно писал оскорбления в адрес президента республики.
По решению суда, смартфон осужденного будет конфискован в доход государства.