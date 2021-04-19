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19 апреля 2021, 15:45

Жителя Витебской области приговорили к 5 годам за оскорбление Александра Лукашенко в интернете

В Белоруссии суд приговорил жителя Витебской области к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в интернете о президенте Александре Лукашенко

Жителя Витебской области приговорили к 5 годам за оскорбление Александра Лукашенко в интернете
Фото: orazvodah.ru

В Белоруссии суд приговорил жителя Витебской области к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в интернете о президенте Александре Лукашенко.

29-летнего белоруса из-за комментариев в интернете обвинили в преступлениях против мира, безопасности и порядка управления, сообщает «Лента.ру».

По версии генпрокуратуры, с октября 2019 года по июль 2020 года обвиняемый писал комментарии с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и Александра Лукашенко. Также он неоднократно писал оскорбления в адрес президента республики.

По решению суда, смартфон осужденного будет конфискован в доход государства.

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