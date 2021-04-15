В Белоруссии могут запретить голосовать гражданам моложе 20 лет и старше 70 лет
Конституционная комиссия Белоруссии, которая работает над перечнем поправок в Основной закон страны, предложила ограничить граждан в избирательных правах. Так, члены комиссии считают, что нужно запретить голосовать лицам моложе 20 лет (сейчас 18 лет) и старше 70 лет
Конституционная комиссия Белоруссии, которая работает над перечнем поправок в Основной закон страны, предложила ограничить граждан в избирательных правах. Так, члены комиссии считают, что нужно запретить голосовать лицам моложе 20 лет (сейчас 18 лет) и старше 70 лет.
Глава Конституционного суда Беларуси и Конституционной комиссии Петр Миклашевич объяснил ограничение избирательного возраста тем, что молодые люди успевают «сформироваться как личность» становятся способными «реально оценивать ситуацию» только к 20 годам. При этом он не пояснил, почему нужно ограничить в избирательных правах граждан старше 70 лет.
Еще одно предлагаемое нововведение связано с запретом на выдвижение кандидатов в депутаты от трудовых коллективов. Комиссии считает, что это право нужно оставить только за политическими партиями, сообщает портал TUT.BY.