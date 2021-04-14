Власти Белоруссии запретили ввоз продукции Nivea, которая ранее отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Минске
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся продажи парфюмерно-косметических товаров фирмы Nivea без документов, удостоверяющих качество и безопасность
Власти Белоруссии ввели временный запрет на ввоз в страну и продажу некоторых товаров компании Nivea. Официально данное решение объяснили санитарными нарушениями, но в действительности это может быть местью властей за отказ компании от спонсорства чемпионата мира по хоккею, который изначально должна была принимать Беларусь.
Главный санитарный врач республики Александр Тарасенко сообщил агентству «БелТА», что специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся продажи парфюмерно-косметических товаров фирмы Nivea без документов, удостоверяющих качество и безопасность.
В связи с отсутствием контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции со стороны компании Nivea, белорусские власти приняли решение о временном запрете на ввод данных товаров.
Напомним, что ранее компания Nivea отказалась быть спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии. Таким образом компания выразила протест против жесткого подавления протестов в республике. Примеру Nivea последовали и другие многолетние спонсоры хоккейного турнира. В итоге Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права принимать чемпионат.