Минздрав Белоруссии сообщил о наступлении третьей волны коронавируса
Рост заболеваемости сейчас наблюдается как в Минске, так и других городах Белоруссии. Власти страны планируют в ближайшее время усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мероприятий
Фото: nan-news.ru
Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о начале третьей волны коронавируса. Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан сообщила, что в стране снова ускорились темпы заболеваемости.
Одновременно с этим чиновница заявила, что пока в республике такого сильного роста заболеваемости, как во время первой и второй волны, нет, сообщает «БЕЛТА».
Рост заболеваемости сейчас наблюдается как в Минске, так и других городах Белоруссии. Власти страны планируют в ближайшее время усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мероприятий.
По состоянию на 12 апреля, в Белоруссии было выявлено 336 881 случай заболевания коронавирусом. В результате осложнений 2 300 человек скончались.