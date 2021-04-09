Роуминг между Россией и Белоруссией пообещали отменить в начале 2022 года
Москва и Минск подписали дорожную карту по отмене роуминга меду странами еще в 2019 году, а реализовать эту инициативу должны были к концу 2020 года. Однако работы завершить в установленный срок не удалось
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Мобильный роуминг между Россией и Белоруссией отменят 1 января 2022 года. Об этом заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко.
По словам дипломата, необходимый для отмены роуминга меду двумя странами пакет документов для подписания соглашения будет готов уже к 1 июля текущего года. Владимир Семашко отметил, что на 95% вопрос уже решен и осталось только его законодательно оформить, сообщает ТАСС.
Москва и Минск подписали дорожную карту по отмене роуминга меду странами еще в 2019 году, а реализовать эту инициативу должны были к концу 2020 года. Однако работы завершить в установленный срок не удалось из-за возникших технических и финансовых проблем.