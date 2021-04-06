Президент Белоруссии предложил закрыть посольства в некоторых странах из-за их ненужности
Глава государства заявил о том, что в некоторых странах «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», поэтому сохранять посольства в этих государствах необязательно, как и тратить на их содержание бюджетные деньги.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ненужности дипломатических миссий республики в некоторых иностранных государствах.
Глава государства заявил о том, что в некоторых странах «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», поэтому сохранять посольства в этих государствах необязательно, как и тратить на их содержание бюджетные деньги.
«К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» - заявил Лукашенко, слова корого приводит БЕЛТА.
Президент Белоруссии предложил обсуждать возникающие между государствами вопросы в ООН или в других международных организациях.
Судя по всему, Лукашенко намекает на закрытие белорусских посольств в странах Европы, которые ввели против него санкции из-за разгона протестов.