В Белоруссии более 100 милиционеров потребовали от участников протеста компенсировать моральный ущерб
В Белоруссии 109 сотрудников милиции заявили гражданские иски к участникам протестных акций о возмещении морального ущерба, который они получили во время разгона митинга в Пинске
В Белоруссии 109 сотрудников милиции заявили гражданские иски к участникам протестных акций о возмещении морального ущерба, который они получили во время разгона митинга в Пинске. Речь идет об акции протеста, которая началась сразу после президентских выборов в республике 9 августа 2020 года.
Милиционеры выступают потерпевшими по уголовному делу о массовых беспорядках, а общая сумма исковых требований силовиков составляет 382,5 тысячи белорусских рублей (около 11 млн российских рублей), сообщает портал Tut.by.
Обвиняемым по этому делу проходят 14 человек. Им инкриминируют организацию несанкционированного митинга, погром и нападение на милиционеров.
В своих заявлениях сотрудники МВД заявили, что во время разгона протестной акции они испытали «страх, унижение, боль и стыд», а также «потеряли сон, спокойствие и аппетит». В свою очередь жители Пинска попросили руководство МВД проверить этих сотрудников на профпригодность и моральную устойчивость.