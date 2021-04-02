Белорусские спецслужбы внесли Светлану Тихановскую в список лиц, «причастных к терроризму»
Комитет госбезопасности Белоруссии включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и члена президиума Координационного совета Павла Латушко в реестр лиц, причастных к терроризму
Комитет госбезопасности Белоруссии включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и члена президиума Координационного совета Павла Латушко в реестр лиц, причастных к терроризму.
В КГБ заявили, что Павел Латушко, Светлана Тихановская и еще 15 человек были признаны причастными к деятельности инициативы BYPOL «по факту организации в марте 2021 года «актов терроризма» в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В.А.», сообщает «МБХ медиа».
Напомним, что ранее белорусские силовики возбудили уголовное дело против Тихановской и представителей объединения BYPOL по факту подготовки теракта. По версии властей республики, они якобы планировал захват зданий, занимаемых органами государственной власти.
До этого против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской было возбуждено дело по факту создания экстремистского сообщества и участии в нем.