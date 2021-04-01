В Белоруссии журналистов, работающих на протестных митингах, приравняют к участникам таких акций
Белорусские власти планируют принять закон, которые приравнивает сотрудников СМИ, освещающих несанкционированные митинги, к участникам таких акций. Об этом сообщил глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько
Белорусские власти планируют принять закон, которые приравнивает сотрудников СМИ, освещающих несанкционированные митинги, к участникам таких акций. Об этом сообщил глава общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
Комментируя данную инициативу, Давыдько заявил, что «нужно быть оляльными и законопослушными». «Сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти», - заявил общественник в интервью порталу «Смартпресс».
Издание Tut.by в свою очередь сообщает, что Мининформации также предлагает лишать журналистов аккредитации, если они «совершили умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности».
Помимо этого, белорусским СМИ и онлайн-ресурсам власти хотят запретить публикацию опросов общественного мнения, если они проводятся на «политические темы».