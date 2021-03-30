Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии анонсировал создание собственной партии
Штаб бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико объявил о создании политической партии «Вместе»
Штаб бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико объявил о создании политической партии «Вместе». Соратники банкира, который был арестован накануне президентских выборов, обещают, что это будет партия «нового типа».
В Telegram-канале штаба приводятся слова самого Виктора Бабарико по поводу создания партии «Вместе». Политик признался, что ранее не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в 21 веке, но «белорусы показывают, что он был не прав».
«Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», - заявил политик.
Будущая партия Виктора Бабарико ставит перед собой цель «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха», а также объединить разрозненные инициативные группы.
В команду партии «Вместе» вошла координатор избирательного штаба бывшего банкира Мария Колесникова, которая находится под арестом по делу о попытке захвата власти в стране. Самого Виктора Бабарико обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.