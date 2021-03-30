Против Светланы Тихановской возбудили новое дело. На этот раз ее обвиняют в подготовке теракта
Белорусские власти ранее сообщили, что в их распоряжении имеется запись, на которой оппозиционеры обсуждают план захвата зданий, занимаемых органами государственной власти в Гомеле
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской по факту подготовки террористического акта. Фигурантами этого дела также стали представители объединения BYPOL.
Глава ведомства Андрей Швед заявил, что на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности (КГБ) и МВД в отношении Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL возбуждено дело по ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси.
Белорусские власти ранее сообщили, что в их распоряжении имеется запись, на которой оппозиционеры обсуждают план захвата зданий, занимаемых органами государственной власти в Гомеле. В Следственном комитете утверждают, что эта запись была сделана за несколько дней до президентских выборов, участие в которых принимала Тихановская. Кандидат в президенты присутствует на этой записи, но в захвате зданий не участвует.
Это уже не первое уголовное дело против Светланы Тихановской. До этого ей было предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества и руководства им. Напомним, что лидер оппозиции находится в Литве, куда белорусские власти ее сами выдворили сразу после выборов. Теперь же Генпрокуратура республики намерена добиваться ее выдачи, хотя власти прибалтийского государства уже ответили отказом.