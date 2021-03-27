В Минске автомобилистов, сигналивших во время Дня Воли, лишают водительских прав
Минская Госавтоинспекция лишила водительских прав автомобилистов, которые во время празднования Дня Воли сигналили в знак солидарности с участниками протестных акций
Фото: sputnik.by
Минская Госавтоинспекция лишила водительских прав автомобилистов, которые во время празднования Дня Воли сигналили в знак солидарности с участниками протестных акций.
В управлении ГАИ Минска сообщили, что в отношении водителей составлены протоколы об административном нарушении (необоснованная подача звукового сигнала). На основании этих протоколов граждане были лишены права на управление транспортным средством.
Сколько человек были лишены водительских прав, не уточняется.
В ГАИ напомнили, что подавать звуковой сигнал в населенном пункте можно только с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании на Дне Воли 25 марта более 240 человек.