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26 марта 2021, 12:43

Жителя Могилева оштрафовали за надпись «Наша семья против насилия и беззакония»

В белорусском Могилеве суд оштрафовал местного жителя Антона Гиземова оштрафовали за прикрепленный на окно лист бумаги с надписью «Наша семья против насилия и беззакония»

Жителя Могилева оштрафовали за надпись «Наша семья против насилия и беззакония»
Фото: m.sputnik.by

В белорусском Могилеве суд оштрафовал местного жителя Антона Гиземова оштрафовали за прикрепленный на окно лист бумаги с надписью «Наша семья против насилия и беззакония».

Антон Гиземова белорусские власти признали виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Суд постанови оштрафовать его на 580 белорусских рублей (около 16,7 тысяч рублей), сообщает «Медуза» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

До выплаты назначенного штрафа смартфон, системный блок и ноутбук Гиземова будет находиться под арестом.

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