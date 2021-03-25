Певец Тима Белорусских признал вину по делу о незаконном обороте наркотиков
Прокуратура Московского района Минска передала в суд уголовное дело в отношении известного в Белоруссии и России певца Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) и его знакомого. Молодых людей подозревают в хранении наркотиков
Прокуратура Московского района Минска передала в суд уголовное дело в отношении известного в Белоруссии и России певца Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) и его знакомого. Молодых людей подозревают в хранении наркотиков. В прокуратуре сообщили, что оба обвиняемых признали свою вину.
22-летнему Тиме Белорусских было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта. По белорусским законам, максимальное наказание по этой статье составляет 5 лет лишения свободы.
В материалах дела говорится, что обвиняемые в декабре 2020 года и январе 2021 года приобрели в интернете более 1,96 грамма гашиша и употребили часть наркотика в игровом клубе в Минске. При обыске у них нашли оставшийся гашиш и 0,0375 грамма амфетамина.
Тима Белорусских был отпущен под залог, а вот его приятель находится под арестом.