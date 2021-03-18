В Москве задержали модератора закрытого белорусского чата, которого разыскивают на родине
Активистка Лана Саланович считает, что российские власти готовят документы для выдачи Николая Давидчика белорусским силовикам. На родине он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Белоруссии Николая Давидчика, который является администратором закрытого чата «Лида для жизни».
Активистка Лана Саланович рассказала «МБХ медиа», что сейчас Николай Давидчик из города Лиды находится в отделе полиции по Северному району Москвы. ранее он был допрошен в прокуратуре.
Лана Саланович считает, что российские власти готовят документы для выдачи Николая Давидчика белорусским силовикам. На родине он обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Также сообщается, что 19-летняя девушка, которая была модератором чата «Лида для жизни», подозревается в публичном оскорблении представителей власти. Третьего модератора обвиняют в угрозе применения насилия в отношении сотрудников МВД Белоруссии.