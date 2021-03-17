В Белоруссии осудили более 400 участников массовых протестных акций
В Генпрокуратуре республики сообщили, что на сегодняшний день в суды на рассмотрение направлено 468 уголовных дел, фигурантами которых является 631 человек. Все эти дела связаны с протестными акциями
В Белоруссии фигурантами уголовных дел, возбужденных после массовых протестных акций, стали более 600 человек.
В Генпрокуратуре республики сообщили, что на сегодняшний день в суды на рассмотрение направлено 468 уголовных дел, фигурантами которых является 631 человек. Все эти дела связаны с протестными акциями с требованием отставки президента Александра Лукашенко. 400 человек уже были осуждены.
Дела возбуждены по фактам нарушения общественного порядка, насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также по фактам публичных оскорблений силовиков, порчи чужого имущества и хулиганства.
В прокуратуре сообщили, что личности нарушителей были установлены при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения, передает ТАСС.
В свою очередь в правозащитном центре «Весна» сообщили, что силовики возбудили уголовные дела из-за участия в протестных акциях как минимум в отношении 950 человек. При этом Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет «ни одного политического заключенного».