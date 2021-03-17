В Белоруссии с 1 сентября вводятся биометрические паспорта и ID-карты
Пресс-служба администрации президента сообщила, что всего в республике появится восемь видов биометрических документов, включая идентификационную карту гражданина и биометрический паспорт
Гражданам Белоруссии с 1 сентября начнут выдавать биометрические паспорта. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
Пресс-служба администрации президента сообщила, что всего в республике появится восемь видов биометрических документов, включая идентификационную карту гражданина и биометрический паспорт, сообщают «Ведомости».
В биометрический паспорт встроят микросхему с фотографией гражданина, отпечатками его пальцев и другими персональными данными.
Идентификационные карты (ID-карты) вводятся для использования внутри страны для удостоверения личности, а биометрические паспорта белорусы будут использовать для выезда за пределы республики.
Действующие паспорта останутся в силе. Специально менять их на биометрические не нужно. Власти Белоруссии обещают, что гражданам предоставят право сами решать, какой документ им получать – обычный или биометрический.