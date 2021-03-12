Организаторы «Евровидения» забраковали «политическую» песню музыкантов из Белоруссии
Беларусь в этом году на конкурсе будет представлять группа «Галасы ЗМеста», участники которой поддерживают президента Александра Лукашенко и критикуют участников протестных акций
Организаторы ежегодного песенного конкурса «Евровидение» отказались принимать песню от представителей Белоруссии из-за ее «политического» окраса.
Беларусь в этом году на конкурсе будет представлять группа «Галасы ЗМеста», участники которой поддерживают президента Александра Лукашенко и критикуют участников протестных акций.
Организаторы «Евровидения» забраковали песню, с которой белорусская группа планировала выступить. Представители мероприятия заявили, что текст этой песни «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». После этого треком коллектива «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля, сообщает ТАСС.
Организаторам не понравился фрагмент песни со словами: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».
Отметим, что в прошлом году на «Евровидение» от Белоруссии должна была поехать группа VAL, однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году белорусские власти решили отправить других музыкантов, так как участники группы VAL участвовали в митингах с требованием отставки Лукашенко.