СКБ предъявил окончательное обвинение мужу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
По версии следствия, блогер Сергей Тихановский якобы «активно занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории республики после президентских выборов»
Следственный комитет Белоруссии предъявил окончательное обвинения мужу экс-кандидата в президенты и лидера оппозиции Светланы Тихановской.
По версии следствия, блогер Сергей Тихановский якобы «активно занимался подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории республики после президентских выборов».
В материалах дела говорится, что блогер через свои аккаунты в социальных сетях якобы призывал граждан Белоруссии к осуществлению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также «разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».
В СКБ заявили, что призывы Тихановского «возымели действие», в результате чего после президентских выборов страну охватили массовые протесты (напомним, что люди вышли на митинги из-за фальсификации итогов голосования).
Сергею Тихановскому предъявили обвинения по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствованию работе Центризбиркома, а также организации действий, нарушающих общественный порядок.
Ущерб от действий блогера Следственный комитет оценил в 3,5 белорусских рублей (1,3 млн долларов).
Напомним, что Сергей Тихановский планировал принять участие в президентских выборах, но был задержан и отправлен под арест. Вместо него предвыборную борьбу продолжила супруга Светлана Тихановская, которую власти вынудили уехать из страны. Сейчас белорусские силовики требуют от Литвы выдать лидера оппозиции по делу о попытке захвата власти в республике.