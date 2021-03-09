NEXTA опубликовал расследование о «дворцах» и элитном автопарке президента Белоруссии
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA опубликовал расследование об активах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Перечисленное в расследовании имущество не указано в декларации главы государства
Оппозиционный Telegram-канал NEXTA опубликовал расследование об активах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Перечисленное в расследовании имущество не указано в декларации главы государства, а содержание этой недвижимости и автопарка может обходиться в десятки миллионов долларов.
По данным NEXTA, Александр Лукашенко использует в личных целях 18 государственных резиденций, включая Дворец независимости в центре Минска, базу отдыха «Крупенино» и хутор «Вискули» в Брестской области. В автопарке президента целая коллекция автомобилей премиум-класса общей стоимостью 4 млн евро, включая Maybach за 1,5 млн евро и Tesla за 100 тысяч евро.
Президент Белоруссии, который позиционирует себя как близкого к простому народу «батьку», настолько любит роскошь, что даже ручки, которыми он подписывает документы, стоят по несколько тысяч евро (Лукашенко предпочитает ручки фирмы Montegrappa).
«Самым близким к президенту олигархом» NEXTA называет российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который владеет долями во многих белорусских компаниях. Так, г-н Гуцериев владеет базой отдыха «Красносельское», которая в расследовании упоминается как одна из резиденций Лукашенко.
Примечательно, что накануне выхода расследования об активах Александра Лукашенко сам он в своем выступлении перед рабочими мотовелозавода заявил, что «вырос в домике семь на восемь (метров) и что это его «дворец»», а «все остальное принадлежит государству».
Г-н Лукашенко также заявил, что «деструктивные силы» подготовили расследование о его имуществе по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком, и заверил белорусов, что никаких дворцов у него нет.