МОК отказался признать назначение сына Лукашенко главой Олимпийского комитета Беларуси
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать полномочия нового президента Олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко – сына президента республики Александра Лукашенко
Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать полномочия нового президента Олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко – сына президента республики Александра Лукашенко.
Соответствующее решение МОК принял в качестве обеспечительной меры.
Виктор Лукашенко был избран главой ОКБ в ходе голосования на Олимпийском собрании в конце февраля. На этом посту он сменил своего отца, который возглавлял олимпийский комитет с 1997 года.
Напомним, что Александр Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников республики находятся в санкционных списках Евросоюза из-за фальсификации президентских выборов и подавления протестов. В рамках санкций Белоруссия ранее лишилась права на проведение чемпионата мира по футболу 2021 года.