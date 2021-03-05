Литва отказалась выдавать Белоруссии лидера оппозиции Светлану Тихановскую
Генпрокуратура Белоруссии направила властям Литвы официальный запрос об экстрадиции экс-кандидата в президенты и лидера оппозиции Светланы Тихановской. Напомним, что после выборов Тихановская из-за давления властей уехала в Литву
Генпрокуратура Белоруссии направила властям Литвы официальный запрос об экстрадиции экс-кандидата в президенты и лидера оппозиции Светланы Тихановской. Напомним, что после выборов Тихановская из-за давления властей уехала в Литву.
Белорусские силовики просят выдать им лидера оппозиции, поскольку на родине она совершила преступление «против порядка управления, общественной безопасности и государства».
В конце 2020 года против Светланы Тихановской и ее соратников было возбуждено дело по факту создания экстремистского сообщества и попытки захвата власти.
Власти Литвы по поводу экстрадиции Тихановской заявили, что никогда не выдадут людей, которых на родине преследуют за оппозиционную деятельность.
Отметим, что в августе 2020 года белорусские власти сами вынудили Светлану Тихановскую уехать из страны. Политик пропала после того, как пришла в ЦИК для обжалования результатов выборов президента, а через несколько дней выяснилось, что она находится в Литве. Насильно выдворить из Белоруссии власти пытались и других оппозиционеров.