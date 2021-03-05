Светлана Тихановская занялась поиском швейцарских активов Александра Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в Швейцарию для поиска активов Александра Лукашенко, против которого были введены санкции
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в Швейцарию для поиска активов президента Александра Лукашенко, против которого были введены санкции из-за подавления протестов.
В интервью Tagesanzeiger Светлана Тихановская сообщила, что сейчас она занимается поиском швейцарских активов Александр Лукашенко, членов его семьи и помощников, «ответственных за насилие и преступления».
Журналист издания поинтересовался у Тихановской, почему она так уверена, что у белорусского президента есть активы в Швейцарии, она отметила, что все диктаторы «предпочитают прятать свои деньги в Швейцарии». В этой связи лидер оппозиции попросила помощи у правительства страны для оказания «политического давления» в случае необходимости.
Напомним, что в конце прошлого года власти Швейцарии присоединились к персональным санкциям Евросоюза против Александра Лукашенко, а также других белорусских чиновников и силовиков, которые были введены из-за фальсификации президентских выборов и подавления протестов.