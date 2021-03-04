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Иностранные агенты «Росатома»
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04 марта 2021, 15:45

Экс-глава МВД Белоруссии в своей прощальной речи назвал граждан «туповатыми и недалекими»

Сообщество бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовало на своем YouTube-канале запись вступления предположительно бывшего главы МВД республики Юрия Караева, в котором он назвал граждан «туповатыми и недалекими»

Экс-глава МВД Белоруссии в своей прощальной речи назвал граждан «туповатыми и недалекими»
Фото: varjag.net

Сообщество бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовало на своем YouTube-канале запись вступления предположительно бывшего главы МВД республики Юрия Караева, в котором он назвал граждан «туповатыми и недалекими».

По мнению бывшего начальника милиции, в Белоруссии в большинстве своем проживает «туповатый и недалекий» народ, который «никогда ни за кого», а просто хочет, чтобы ему жилось лучше и спокойнее.

Также Караев призвал преследовать тех, что угрожает чиновникам и силовикам. «Ввсе бросайте и находите эту тварь - и убирайте! Вот мое вам такое наставление», - заявил экс-глава МВД своим подчиненным перед уходом.

Напомним, что Юрий Караев был снят с должности главы МВД Белоруссии на фоне жестких разгонов протестных акций в октябре 2020 года. Сейчас он занимает должность помощника президента по Гродненской области.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил Караева в конце октября 2020 года, его место занял Иван Кубраков. Караева назначили помощником президента по Гродненской области.

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