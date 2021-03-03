Оппозиция призвала международные банки заблокировать счета Беларусбанка и Белинвестбанка
Белорусское «Народное антикризисное управление» (НАУ), которым руководит глава президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, намерено обратиться к западным странам с просьбой заблокировать иностранные счета государственных Беларусбанка и Белинвестбанка
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Белорусское «Народное антикризисное управление» (НАУ), которым руководит глава президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, намерено обратиться к западным странам с просьбой заблокировать иностранные счета государственных Беларусбанка и Белинвестбанка.
По данным оппозиции, Беларусбанк и Белинвестбанк обслуживают счета правоохранительных органов, которые из-за подавления народных протестов попали под санкции.
Представители оппозиции намерены добиваться приостановки международных операций государственных белорусских банков, чтобы тем самым осложнить финансирование силовых структур.
НАУ обратились с этим вопросом к руководству банков Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank.