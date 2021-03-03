В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за лозунга «Живе Беларусь!» в суде
Сейчас силовики пытаются установить личность человека, который кричал «Живе Беларусь!» в коридоре здания суда. В связи с этим местных жителей вызывают на допросы в Следственный комитет
В белорусской Сморгони правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» за слова «Жыве Беларусь!», которые выкрикнул один из посетителей суда.
Сейчас силовики пытаются установить личность человека, который кричал «Живе Беларусь!» в коридоре здания суда. В связи с этим местных жителей вызывают на допросы в Следственный комитет.
Инцидент произошел во время вынесения приговора двум жителям Сморгони Руслану Валюку и Инне Марковой по делу о клевете. Им назначили наказание в виде «домашней химии» сроком на два года. Под «химией» понимается ограничение свободы без направления осужденного в исправительное учреждение.
После оглашения приговора кто-то из посетителей суда в коридоре выкрикнул «Жыве Беларусь!». Дежурному сотруднику милиции приказали не выпускать людей из суда, но часть из них выпрыгнула в окно. Некоторых граждан в тот же день забрали в милицию для проведения допроса.
Предположительно, уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении неустановленных лиц, сообщает портал TUT.BY.