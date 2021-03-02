Белорусские власти намерены требовать от Литвы выдачи Светланы Тихановской
Следственный комитет Беларуси объявил экс-кандидата в президенты республики и лидера оппозиции Светлану Тихановскую в розыск. Ведомство также передано в Генпрокуратуры документы по экстрадиции политика в Беларусь
Следственный комитет Беларуси объявил экс-кандидата в президенты республики и лидера оппозиции Светлану Тихановскую в розыск. Ведомство также передано в Генпрокуратуры документы по экстрадиции политика в Беларусь. Напомним, что после выборов Тихановская была вынуждена уехать в Литву.
«Белта» со ссылкой на СКБ сообщает, что Светлану Тихановскую заочно арестовали и предъявили ей обвинение в подготовке к массовым беспорядкам в республике.
Согласно материалам следствия, за несколько дней до президентских выборов сторонники оппозиции провели встречу со Светланой Тихановской и обсудили «организацию массовых беспорядков», а также «захват зданий органов государственной власти».
В СКБ утверждают, что Тихановская пообещала выдать оппозиции деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов и другого оборудования «для совершения преступлений».
Отметим, что власти Белоруссии сами вынудили экс-кандидата в президенты покинуть Родину, а теперь собираются требовать ее экстрадиции. Напомним, что Светлана Тихановская пропала на следующий день после президентских выборов, после того как направилась в Центризбирком для подачи жалобы на фальсификацию итогов голосования.
Спустя несколько дней выяснилось, что Тихановская находится в Литве, а белорусские власти распространили ее видеообращение, в котором политик призывает граждан отказаться от протеста. Журналисты обратили внимание на то, что запись была сделана в кабинете председателя ЦИК, где Тихановскую видели в последний раз.
Позже лидер оппозиции призналась, что уехать из Белоруссии ее вынудили силовики. В частности, они угрожали мужу Тихановской, который был арестован после того, как объявил о своем выдвижении в президенты.