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02 марта 2021, 12:59

Белорусские власти намерены требовать от Литвы выдачи Светланы Тихановской

Следственный комитет Беларуси объявил экс-кандидата в президенты республики и лидера оппозиции Светлану Тихановскую в розыск. Ведомство также передано в Генпрокуратуры документы по экстрадиции политика в Беларусь

Белорусские власти намерены требовать от Литвы выдачи Светланы Тихановской

Следственный комитет Беларуси объявил экс-кандидата в президенты республики и лидера оппозиции Светлану Тихановскую в розыск. Ведомство также передано в Генпрокуратуры документы по экстрадиции политика в Беларусь. Напомним, что после выборов Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

«Белта» со ссылкой на СКБ сообщает, что Светлану Тихановскую заочно арестовали и предъявили ей обвинение в подготовке к массовым беспорядкам в республике.

Согласно материалам следствия, за несколько дней до президентских выборов сторонники оппозиции провели встречу со Светланой Тихановской и обсудили «организацию массовых беспорядков», а также «захват зданий органов государственной власти».

В СКБ утверждают, что Тихановская пообещала выдать оппозиции деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов и другого оборудования «для совершения преступлений».

Отметим, что власти Белоруссии сами вынудили экс-кандидата в президенты покинуть Родину, а теперь собираются требовать ее экстрадиции. Напомним, что Светлана Тихановская пропала на следующий день после президентских выборов, после того как направилась в Центризбирком для подачи жалобы на фальсификацию итогов голосования.

Спустя несколько дней выяснилось, что Тихановская находится в Литве, а белорусские власти распространили ее видеообращение, в котором политик призывает граждан отказаться от протеста. Журналисты обратили внимание на то, что запись была сделана в кабинете председателя ЦИК, где Тихановскую видели в последний раз.

Позже лидер оппозиции призналась, что уехать из Белоруссии ее вынудили силовики. В частности, они угрожали мужу Тихановской, который был арестован после того, как объявил о своем выдвижении в президенты.

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