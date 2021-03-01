Светлана Тихановская спрогнозировала падение режима Александра Лукашенко в этом году
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская спрогнозировала падение режима Александра Лукашенко в текущем году. По ее словам, власть в республике точно сменится до конца года
Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская спрогнозировала падение режима Александра Лукашенко в текущем году. По ее словам, власть в республике точно сменится до конца года.
«Режим Лукашенко падет в этом году. Я думаю, что он уйдет весной», - заявила Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Bild.
Оппозиционер сообщила, что власть в Белоруссии сменится из-за давления на правящий режим как внутри страны, так и со стороны Запада. Речь идет о санкциях, которые власти США и Евросоюза ввели против белорусских чиновников, силовиков и провластных бизнесменов из-за фальсификации президентских выборов и подавления протестов.
«Вся страна изменилась за последние полгода, каждый изменился. Никто не сможет выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства. Люди никогда не вернутся в рабство, из которого вышли», - добавила Светлана Тихановская.