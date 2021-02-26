Александр Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в стране своему сыну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию ряда СМИ о том, что он собирается передать власть в стране своему старшему сыну Виктору. Он заявил, что ни один его ребенок «не будет президентом республики после него»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию ряда СМИ о том, что он собирается передать власть в стране своему старшему сыну Виктору. Он заявил, что ни один его ребенок «не будет президентом республики после него».
Лукашенко также отметил, что в его семье возможное президентство сыновей никогда не обсуждалось и «обсуждаться не может», пишет Telegram-канал БЕЛТА.
Глава государства сообщил, что его старший сын Виктор Лукашенко будет снят с должности помощника президента по национальной безопасности в связи с его назначением главой Национального олимпийского комитета Белоруссии.
Напомним, что у Александра Лукашенко трое сыновей – Виктор, Дмитрий и Николай. С младшим сыном Колей президент последние несколько лет появляется практически на всех мероприятиях.