Евросоюз продлил на год санкции против белорусских чиновников и силовиков
Евросоюз продлил на год санкции в отношении белорусских чиновников и силовиков, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов и разгону протестных акций
Евросоюз продлил на год санкции в отношении белорусских чиновников и силовиков, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов и разгону протестных акций.
Персональные санкции продлены до 28 февраля 2022 года.
Напомним, что санкции Евросоюз из-за подавления протестов ввел не только против чиновников и силовиков, но и также против ряда бизнесменов и предприятий, которые получают выгоду от режима Александра Лукашенко.